السيسي يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا تطلع مصر لاستمرار التعاون بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية رئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز.

عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّه تمّ عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيف مصر الكريم.

السيسي: نتطلع لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين

وأكّد الرئيس السيسي تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين في كل المجالات، وخاصة الاستثمارية والتجارية والطاقة والسياحة.