«التعليم»: حظر الباعة الجائلين بمحيط المدارس للوقاية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حظر الباعة الجائلين بمحيط المدارس على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المدارس استعدت تماما لانطلاق الدراسة الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه جرى التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة التهوية الجيدة بقاعات الدراسة، علاوة على المسح الحراري لكل تلميذ قبل صعوده «الباص» أو دخول المدرسة.

التعليم: حظر الباعة الجائلين من أمام المدارس لمواجهة كورونا

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حظر الباعة الجائلين من أمام المدارس، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، من ضمن خطة الوزارة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة بالتنسيق مع «الصحة»، ينفذان إجراءات مشددة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي الفيروس، للحفاظ على أرواح التلاميذ، وسير العملية التعليمية بالمدارس.

وزير التعليم: حظر الباعة الجائلين من أمام المدارس ضمن خطة مواجهة كورونا

وقال «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تسعي بكل الطرق إلى انتظام العام الدراسي الجديد، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن حضور التلاميذ في المدارس إجباري، وليس اختياري، وسيجرى تفعيل الحضور والغياب من أول أيام الدراسة في 9 أكتوبر الجاري، منوها إلى تغيب التلاميذ عن المدارس خلال العامين الماضيين، بسبب ظهور جائحة كورونا، أثر على مستواهم التعليمي.

وزير التعليم: نأمل في تقديم عام دراسي منتظم

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تأمل في تقديم عام دراسي منتظم، وتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة لجموع التلاميذ بمراحل التعليم المختلفة، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة سوف تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة.