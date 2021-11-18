كيفية الإبلاغ عن تجاوزات الباعة الجائلين في عربات المترو

زحام لا يهدأ، وأصوات تتعالى تفصح عن أسعار المنتجات من قبل الباعة، كما يصل الأمر إلى الاشتباكات في بعض الأحيان والتجاوزات بالألفاظ فيما بينهم، مشهد يتكرر يوميا، داخل المحطات المختلفة لمترو الأنفاق للعديد من الباعة الجائلين، ما يسبب إزعاجا لمستقلي المترو يوميا، عند الذهاب إلى أشغالهم صباحا أو عند العودة مساءً.

ورغم تحذيرات شرطتي النقل والمواصلات، ومترو الأنفاق، وتنفيذهما حملات يومية، وتحرير عشرات المحاضر وفرض الغرامات، إلا أن هذه المشاهد تأبي أن تختفي، ما يؤثر على الشكل الحضارى للمترو، ويدفع البعض للإبلاغ عن هذه التجاوزات وهذه المشاهد، نظرا لما تسببه لهم من إزعاج.

كيفية الإبلاغ عن تجاوزات الباعة الجائلين في المترو

ودعت السكة الحديد ومترو الأنفاق، في بيان لها، الركاب إلى الإبلاغ عن أي باعة جائلين يشاهدونهم في المحطات أو القطارات، من خلال الاتصال على الخط الساخن رقم «16048»، أو الأرضي رقم 25747295، وكذلك بإخبار مشرفي ونظّار المحطات.

غرامة البيع في مترو الأنفاق

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها، إنه في حالة ضبط حملات الشرطة أحد الباعة الجائلين أو المتسولين بالمحطات والقطارات، توقع غرامة مالية قدرها 100 جنيه للشخص الواحد.

كما قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، إنّ المترو سيعمل على مواجهة الباعة الجائلين والمتسولين داخل المحطات وعربات القطارات بشكل رادع، للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، منوها إلى أنّ الحملات المفاجئة السرية ستكون في توقيتات مختلفة خلال ساعات التشغيل، محذرا الركاب من التعامل مع الباعة الجائلين أو التعاطف مع المتسولين داخل المترو.

في سياق متصل، لفت المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أن الشركة تنفذ إجراءات احترازية صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تطهير المحطات يوميا ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر.