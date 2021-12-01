الرئيس السيسي يعلن تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين مصر وإسبانيا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس وزراء إسبانيا بقصر الاتحادية، ووفده المرافق، معلنًا تشكيل لجنة مشتركة وزارية بين مصر وإسبانيا مع تبادل انعقادها بين عاصمتي الدولتين دوريًا، مشددًا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية بمصر، وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف ربوع البلاد في مجالات عديدة، مع زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الصادرات المصرية لإسبانيا وأسواقها.

السيسي يشيد بالتعاون المصري الإسباني في العديد من المشروعات

وأضاف الرئيس، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيس وزراء إسبانيا أنَّه يجب الإشادة بالتعاون المصري الإسباني في العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة، موضحًا أنَّه تعاون منتظر أن تفتح له آفاق جديدة من خلال عقد منتدى الأعمال بين ممثلي القطاع الخاص بين البلدين، الذي سيفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

السيسي يشكر إسبانيا على اللقاحات التي أهدتها لمصر

وقال رئيس الجمهورية، إنَّه ناقش مع رئيس وزراء إسبانيا سبل زيادة تدفقات السياحة الإسبانية للمقاصد السياحية المصرية خاصة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وأطلعه على التدابير الصحية المشددة التي تطبيقها مصر، ومنها حملة التطعيم الموسعة للعاملين بالقطاع السياحي، متقدمًا بالشكر لإسبانيا على اللقاحات التي أهدتها لمصر.