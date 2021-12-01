أول تحرك تشريعي تنفيذا لتوجيهات السيسي بشأن تعديل قانون الخدمة العامة

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بمشروع لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

توصيات الرئيس خلال افتتاحية تكريم المرأة المصرية

وأشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدَر توصيات بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة في البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية و مختلف القطاعات مضيفًا أنَّ مصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.

وتابع «موسى»، أنَّ الفكرة جاءته من منطلق القيادة السياسية و توجه الدولة لتحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب في بناء الجمهورية الجديدة، وأيضًا استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة

تعديل قانون الخدمة العامة

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّه قدم تعديلًا على مشروع القانون يهدف إلى إضافة المشروعات القومية ضمن بنود تكليف الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين لاسيما الإناث فى عملية التنمية التي بدأتها مصر.

ونوه إلى أنَّه أضاف بنود جديدة للتكليفات التي من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة في محو الأمية التعليمية، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني، مبينًا أنَّه تقدم بمشروع القانون ممهورًا بتوقيع 60 نائبًت وفي انتظار المناقشة من اللجان المهنية.