السيسي: تشاورت مع رئيس وزراء إسبانيا حول قضايا دولية وإقليمية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس وزراء إسبانيا بقصر الاتحادية، ووفده المرافق كضيوف أعزاء على مصر خلال الزيارة الرسمية التي تأتي في إطار حرص مصر وإسبانيا على التباحث وتبادل الرؤى، وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والقضايا الدولية.

أجريت مع رئيس وزراء أسبانيا مباحثات بناءة ومثمرة عكست الإرادة السياسية المشتركة

وأضاف الرئيس، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيس وزراء إسبانيا، أنَّه أجرى مع رئيس وزراء أسبانيا العديد من المباحثات البناءة والمثمرة، عكست الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وأسبانيا في مختلف المجالات بما يسمح بالاستفادة المثلى من الإمكانيات لخدمة مصالح البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية والدفاعية في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين.

عازمون على الانطلاق بعلاقات مصر وأسبانيا لآفاق أرحب للتعاون الثنائي

وأشار رئيس الجمهورية، إلى تأكيد عزم البلدين الانطلاق بالعلاقات بين مصر وأسبانيا لآفاق أرحب للتعاون الثنائي، حيث تصبح إسبانيا شريكًا رئيسيًا لمصر، حيث يتمّ المضي بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم.