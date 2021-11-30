رامي رضوان عن أزمة رشوان توفيق مع ابنته: «قلب ولدي عليا حجر»

قال الإعلامي رامي رضوان، إن القلب يئن من الألم والحزن بسبب الصراع على المال والممتلكات في أسرة الفنان رشوان توفيق، ولكن الشيء الملفت هو عدم استجابة ابنته للصلح على الرغم من حديث الفنان عن وجود مبادرة للصلح معها، خاصة أنه طيب وصافي القلب، ويريد أن يحل الأمر مع ابنته.

جحود الأبناء والأحفاد

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن الفنان رشوان توفيق، تحدث بكل طيبة وأبوه، «بدأنا نشوف الطرف الآخر، لاقيناه مبيردش، وبعدين كلمنا الأستاذة هبة رشوان، نسألها الموقف إيه، مكنش فيه رد فعل. متخيليين إيه الجحود ده؟ إزي؟ تغور الفلوس ياجدع والله تغور، الأب والأم دول يتشالوا فوق الرأس ورجليهم تتباس، مش حفيد طالع يقول أستاذ رشوان، وده مش حجر وبيتكلم على الفيلا، ده شيء مؤسف وقاسي وبشع، ولما جه الأستاذ رشوان يتكلم عن الصلح مكنش في رد فعل، لا إله إلا الله قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي عليا حجر، يارب تهدأ الأمور».

محامي رشوان توفيق

من جهته، قال مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، إنه طرح مبادرة للصلح بين الفنان القدير وابنته آية، فليس من المنطقي أن تخرج الخلافات الأسرية إلى ساحات المحاكم، «عيب أوي الأسرة الهادئة دي تكون قدام القضاء، القضاء نفسه مش هيحسمها»، موضحًا أنه اقترح أن يتم حل هذه الأزمة داخل أروقة منزل الفنان القدير رشوان توفيق، مؤكدًا أنه بالرغم من طرحه للمبادرة، إلا أنها كانت أيضًا صادرة من قلب ووجدان توفيق رشوان وكان مرحبا بها للغاية.