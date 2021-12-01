عمومية الحديد والصلب: تقييم الأراضي وبيعها لسداد مستحقات العاملين والديون

حفاظاً على حقوق حملة الأسهم والدائنين، وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب «تحت التصفية»، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 والخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

11.25 مليار جنيه إجمالي المديونية المستحقة

وبلغ إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب «تحت التصفية»، لصالح عدة جهات 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب استشارية

ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علمًا بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة الأراضي حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضي وفقًا للترتيب التالي:

1- مستحقات العاملين

2- الديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية

3- الديون السيادية

4- باقي الدائنين

5- في حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين

وفي هذا الإطار، تهيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب «تحت التصفية».

سداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب «تحت التصفية»، والمحررة بتاريخ 30/9/2021 والتي تمت برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.