سولاف درويش تشيد بقرار الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانا

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر ومحافظتي الإسكندرية وأسيوط مجانًا، وذلك ضمن حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

الكشف المجاني على السيدات بمستشفيات الشرطة

وأكدت سولاف، خلال البيان الصادر لها، على أن هذا القرار يؤكد على استمرار الدعم والمساندة الدائمة الدولة المصرية للمرأة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لها والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية خاصة في مجال الرعاية الطبية.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تمكينها في كل المجالات وتقديم الرعاية الصحية لها، خاصة وأنها العمود الفقري للبيت ولتقدم الأمم.

حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة

يذكر أن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، خصص الأيام الثلاثة الأولى من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2021، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط مجانًا بالفترة المسائية من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً، وتم بالفعل استقبال عدد من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات المشار إليها وتم توقيع الكشف الطبي عليهن.