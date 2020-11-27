تنفيذ حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالشرقية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مبادرة "معا ضد العنف"، التي تأتي في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بقصر ثقافة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبدالعزير، نائبة المحافظ، والدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، والنائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، والدكتور ناجي فوزي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق، والقس متياس يعقوب، ممثلا عن الكنيسة، والشيخ حسن إبراهيم عطية، ممثلا عن مديرية الأوقاف بالمحافظة، وممثلي وحدة تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن والأحياء.

وأكدت المهندسة لبنى عبدالعزيز، أن الهدف من تنظيم الندوة تعزيز الثقافة المجتمعية، الرافضة لأشكال العنف ضد المرأة كافة، وحمايتها من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر، والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع، ومناهضة أشكال العنف الأسري والمجتمعي كافة ضد المرأة، لتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة، بالإضافة الي تفعيل تنفيذ أنشطة خاصة بالسيدات من ذوى الهمم، والعمل علي رفع مهاراتهن، وتوفير فرص عمل منتجة لهن، من خلال تدريبهن علي بعض الحرف اليدوية، ومساعدتهن في الحصول علي قروض ميسرة لرفع مستوى معيشتهن.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة المجلس القومي للمرأة، إن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع، وتنفيذ برامج للتعريف به، ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة ككل.

من جانبها، أوضحت غادة زاهر، مديرة وحدة تكافؤ الفرص، أن الندوة تأتي في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تقام خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، والمتعارف عليها دوليا ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، التي تستهدف مناهضة أشكال العنف الأسري والمجتمعي كافة ضد المرأة، ومبادرة "قرية بلا أمية" للقضاء على الأمية، ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات، وكذا مبادرة "يوم في قرية" بهدف حصر مشكلات المرأة العاملة، وإيجاد حلول عاجلة لها، تعود بالنفع والفائدة عليها والمجتمع.