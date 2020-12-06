"قومي المرأة" بالغربية ينظم ندوة "مناهضة العنف": ضمن حملة "الـ16 يوما"

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، بالتعاون مع جامعة طنطا، وكلية الحقوق، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور الدكتورة صفاء مرعي، مقرر الفرع، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، والدكتور بليغ حمدي، أستاذ القانون الدولي، عضو الفرع، وأماني زهانة، عضو الفرع، ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي يطلقها المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري.

افتتحت الندوة الدكتورة صفاء مرعي، مقرر الفرع، وتناولت في كلمتها تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وحملة الـ16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة، التي تنطلق كل عام في 25 نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.

وأشارت مرعي، إلى تأثير جائحة كورونا غير المسبوق في ارتفاع معدلات العنف وخاصة المنزلي.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات.

وتحدثت الدكتورة زينب أبو الفضل، أستاذ الفقه بكلية الآداب، عضو الفرع، حول تكريم الإسلام للمرأة وكيف رفع من شأن المرأة عما قبله.

وتحدث الدكتورة بليغ حمدي، عن الجذور التاريخية للعنف ضد المرأة منذ الجاهلية وحتى اليوم، والأديان السماوية وتكريمها للمرأة، وكذلك وضع المرأة في الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومقترح لتغليظ العقوبات بشأن تشويه أنثى في مقترح القانون الجديد.

وتناولت المناقشات تفعيل دور مكتب الشكاوى في تلقي وتحريك شكاوى التحرش، وأيضا تفعيل القانون وتغليظ العقوبات على الزواج المبكر.