حلمي عبدالباقي عن مهرجان شيماء: «أي حاجة تافهة بقت تنجح بسبب فضولنا»

علق المطرب حلمي عبدالباقي عضو نقابة المهن الموسيقية، على انتشار مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش»، الذي تمّ تداوله خلال اليومين الماضيين، وتصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، مرجعًا سبب انتشاره إلى فضول المشاهدين، وليس جودته.

وقال عبدالباقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ السبب الأول وراء انتشار أغاني المهرجان هي وسائل الإعلام لأنّها تنقل كل صغيرة وكبيرة دون تحري الدقة في الموضوعات التي تنقلها، على حد تعبيره، متابعًا: «السبب الثاني وارء انتشار المهرجان هو الحديث عنه كثيرًا، والفضول لدى الناس، أتمني أن نترك ما يقدمه هؤلا،ء لأننا لو تركناهم سنقضي عليهم، أي حاجة تافهة بقت تنجح بسبب فضولنا».

مستشار «الموسيقين» غاضب من «شيماء».. وسوستة يستعد للتقدم للنقابة

بينما عبّر علاء عامر، المستشار القانونى لنقابة الموسيقين، عن استياءه من انتشار هذا النوع من الأغاني، وقال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّه يتمنى توقيع برتكول من خلال الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة المطربين غير المقيدين بنقابة الموسيقين.

من جهته، كشف يوسف سوستة مؤدي مهرجان «شيماء»، استعداده لتقديم أوراقه للالتحاق بنقابة المهن الموسيقية، خلال الفترة المقبلة، قائلا إنَّه حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، كما أدى فترة تجنيده، لافتاً إلى أنَّه يتمنى اجتياز الاختبارات ليصبح عضواً عاملاً بنقابة الموسيقيين.

«شيماء» تتجاوز الـ3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

وأصبح مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش» حديث منصات التواصل الاجتماعي، بينما تصدرت محركات البحث، وتمّ تداولها علي نطاث واسع، ولاقت روّاجًا كبيرًا، علي الرغم من رداءة كلماتها ولحنها بين النشطاء، إلا أنَّها أصبحت أرضًا خصبة لسيل من التندر والسخرية، وتجاوزت مشاهدات الأغنية حاجز الـ3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، وانشغل رواد التواصل في البحث عن «شيماء»، مكتشفين في نهاية المهرجات أنَّها ليست فتاة بل «بطة».