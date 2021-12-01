مذكرة تفاهم بين «إيجاس» و «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية لخفض الانبعاثات

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مشروعات خفض الانبعاثات والانتقال للطاقة النظيفة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية المتخصصة في تنفيذ المشروعات بأحدث التكنولوجيات في كفاءة الطاقة، وبموجب الاتفاقية ستعمل الشركتان على تقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ مشروعات مشتركة تدعم جهود قطاع البترول المصري في خفض الانبعاثات الضارة والانتقال للطاقات النظيفة وتتضمن مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين والتقاط وتخزين واستخدام الكربون، بالإضافة إلى أنشطة كفاءة الطاقة والوقود الحيوي.

وزير البترول: المذكرة ضمن اتفاقيات عدة ستوقع بين مصر وإسبانيا

وقع مذكرة التفاهم الدكتور مجدي جلال رئيس شركة «إيجاس» ومانويل ألابارت نائب رئيس شركة «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية.

وأكد «الملا» عقب التوقيع أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن عدة اتفاقيات سيتم توقيعها بين مصر وإسبانيا خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني لمصر على رأس وفد رفيع المستوى، وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع البترول حاليا لخفض الانبعاثات الضارة والإعداد لتقديم عدة مبادرات ودراسات في ذات المجال سيتم تقديمها خلال النسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP 27، الذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ العام المقبل، مشيرا إلى أن مصر تلتزم بجميع الاتفاقيات والمبادرات الدولية للحفاظ على المناخ وتحقيق «صفر انبعاثات».

دراسة لفرص إنتاج واستخدام الهيدروجين والكربون

ومن جانبه، أكد رئيس الشركة الإسبانية رغبة الشركة القوية في العمل بمجال إنتاج الهيدروجين في مصر ونقل أفضل الممارسات والتجارب الرائدة وقصص النجاح في مجال خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة إلى مصر، مشيرا إلى أنه في إطار مذكرة التفاهم سيتم عمل دراسة متكاملة لفرص إنتاج واستخدام الهيدروجين والتقاط وتخزين واستخدام الكربون فضلاً عن تقديم برامج تدريبية للمهندسين على التكنولوجيات الحديثة في هذه المجالات.

حضر التوقيع أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والدكتور سمير القراعيش نائب رئيس شركة «إيجاس» المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء.