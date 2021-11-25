وزير البترول يعلن انتخاب مصري كأول أمين عام لمنتدى غاز شرق المتوسط

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انتخاب المصري، أسامة مبارز، كأول أمين عام لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف المهندس طارق الملا ، خلال المؤتمر الصحفي لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، اليوم، إنه تم إعداد دراسة استراتيجية حول عمل المنتدى، كما تم استعراض دراستين تم تقديمهما خاصة بالعرض والطلب للغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، لدراسة السوق بدول الشرق المتوسط، والعمل على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي.

الحد من الكربون ودراسة تشغيل السفن بالغاز

وأشار «الملا»، إلى أن المنتدى شهد الحديث عن الحد من الكربون ودراسة تشغيل السفن بمنطقة البحر المتوسط في الفترة المقبلة بالغاز الطبيعي بدلا من أنواع الوقود الأخرى، لافتا إلى خلق أجندة مشتركة بين الدول وإشراك الشركات الخاصة والمؤسسات العالمية في العمل.

مهام المنتدى والرؤية التي يعمل بها

وأكد أن المنتدى بدأ مراجعة أولى مراحل استراتيجية العمل طويلة الأجل، التي تشمل مهام المنتدى والرؤية التي يعمل وفقا لها مع التركيز على موضوع تحول الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة التغير المناخي كأحد الموضوعات التي تحظى بأهمية خاصة عالميا.

قدرة المنتدى على التعامل بكفاءة مع الصناعة

ولفت «الملا»، إلى قدرة المنتدى على التعامل بكفاءة مع الصناعة وتنمية روابط قوية بين الحكومات والقطاع الخاص عبر اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي أسسها المنتدى وتضاعف عدد الكيانات المنضمة لعضويته، من 16 إلى 32 عضوا حتى الآن، إضافة إلى وضع أسس لإقامة منصة للهيئات التنظيمية للدول الأعضاء.

جهود مكثفة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

وكان وزير البترول، أشار إلى أن العام المالي الجاري والسنوات المقبلة، ستشهد طفرة نوعية في النشاط من خلال المعدلات المخططة للمشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل والمعدلات المضافة من خلال المبادرة الرئاسية المتميزة «حياة كريمة»، كما أكد التنسيق الكامل بين جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي يتوافر لها المرونة والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها، حيث تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس والحكومة.