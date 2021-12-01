ندوة عن «مكافحة الهجرة غير الشرعية» بحضور نائلة جبر بجامعة الأقصر

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم، ندوة عن الهجرة غير الشرعية، التي نظمها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة صابرين جابر، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمستشارة يسرا عبادة سرحان، بوزارة الخارجية، وعضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية، والمسئولة عن ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور وكلاء كلية السياحة والفنادق وعدد كبير من طلاب الجامعة.

في البداية رحبت دكتورة صابرين جابر، مقررة المجلس القومي للمرأة بالأقصر، بالحضور ووجهت الشكر للسفيرة نائلة جبر، لاهتمامها وحرصها على حضور الندوة لتوعية طلاب الجامعة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

مبادرة «مراكب النجاة»

كما رحب الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، بالسفيرة نائلة جبر، والمستشارة يسرا عبادة، مؤكدًا على أهمية ملف الهجرة غير الشرعية، وحرص الجامعة على توعية طلابها بالمخاطر التي تنجم عن سلك هذا المسار، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمحاربة الهجرة غير الشرعية كالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية «مراكب النجاة»، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت السفيرة نائلة جبر في كلمتها، اختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تأسست عام 2017، بقرار رئيس مجلس الوزراء.

تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين

وأشارت السفيرة نائلة جبر، إلى أن اللجنة تهتم بتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر، وحماية الشهود من خلال الجهات أعضاء اللجنة، في إطار الالتزامات الدولية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأكدت السفيرة نائلة أن اللجنة تستهدف في عملها تطبيق سياسة اللامركزية، لتوفير التوعية اللازمة بكافة أنحاء الجمهورية حول ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث يتم تنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تشمل 12 محافظة من بينها الأقصر بحسب دراسة أجراها مركز البحوث الاجتماعية، بهدف تغيير الثقافة إلى جانب إيجاد البدائل الآمنة للشباب المصري، وهو الذي تقوم بمهامه وحدة الفرص البديلة التي انشأتها اللجنة.

كما أوضحت «جبر»، أن الهجرة غير الشرعية ليست فقط للشباب بل هناك هجرة غير شرعية للأطفال غير المصحوبين وهو ملف غاية في الخطورة، لافتة إلى أن اللجنة أعدت دراسات حول هذا الملف بغرض التعرف على مسارات الهجرة غير الشرعية وأسبابها، كما حددت المادة 3 من قانون 82 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، بأن يقوم مجلس الأمومة والطفولة بالولاية لاستعادة الطفل حتى يصل إلى أرض الوطن.

نائلة جبر توصي بضرورة تعلم الطلاب لغات جديدة

ووجهت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الطلاب خلال كلمتها بالندوة، لتعلم لغات جديدة، والتفكير بمدى مطابقة توفر عمل في مجال الاختصاص خلال فترة الدراسة، مشجعة على دعم التعليم الفني لتوسيع قاعدة فرص العمل لدى الشباب كسبيل للتقليل من التوجه للهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر إلى إنشاء الجامعة التكنولوجية بالأقصر ضمن خمس جامعات على مستوى الجمهورية، كما عرض رئيس الجامعة بمشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة بالمسابقة التي تنظمها اللجنة، في إطار القاء الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر الفن، بمناسبة قرب موعد اليوبيل الفضي لكلية الفنون الحميلة، وهو الأمر الذي رحبت به رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وأعقب ذلك فتح حوارًا مفتوحًا مع الطلاب.

رئيس جامعة الأقصر يهدي نائلة جبر درع الجامعة

كما أوضحت المستشارة يسرا عبادة سرحان، بوزارة الخارجية، وعضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية، والمسئولة عن ملف الهجرة غير الشرعية، خطة العمل التي تتبناها اللجنة لمجابهة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفي ختام الندوة؛ أهدى الدكتور محمد محجوب، درع الجامعة لرئيس اللجنة السفيرة نائلة جبر، كما أهدت السفيرة مجموعة مطويات ووثائق خطة العمل لرئيس الجامعة لاستخدامها.