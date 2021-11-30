رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري الـ32 للمجلس

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، الاجتماع الدوري الـ32 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

استضافة بطولة كرة قدم خماسية

ووافق المجلس، على استضافة جامعة الأقصر، بطولة الجامعات المصرية لكرة القدم الخماسية بنين، في الفترة من 18- 23 ديسمبر 2021، بمشاركة 28 جامعة مصرية، كما وافق المجلس، على عقد المؤتمر السنوي الأول لكلية الألسن يوم 26 ديسمبر 2021- 2022.

الموافقة على قبول دفعة من طلاب الدراسات العليا

وأكدت الجامعة في بيان لها، الموافقة على إعلان قبول دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا في «دبلوم دراسات الترجمة المهنية»، في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، في أقسام «اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية»، علما بأن دبلوم دراسات الترجمة المهنية، من الشهادات التي نصت عليها لائحة الدراسات العليا بكلية الألسن، وهي شهادة مهنية منتهية، بناء على نص اللائحة بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق المجلس، على قبول التبرع المقدم من أسرة المرحوم الدكتور مصطفى أبو والي الفخراني، وهو عبارة عن مجموعة من القواميس والكتب الخاصة بتعليم اللغة الألمانية والترجمة، البالغ عددها 30 كتابا، وكذلك الموافقة على قرارات مجلس اللجنة العليا لإدارة البرامج المميزة لغات بكلية السياحة والفنادق، والموافقة على تعيين الدكتور بليغ حمدي نافع أحمد، لشغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الألمانية تخصص لغات بكلية الألسن.