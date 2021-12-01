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محمود مسلم

الغربية تعلن تلقي جميع العاملين بديوان المحافظة لقاح كورونا

كتب:

الوطن
06:53 م | الأربعاء 01 ديسمبر 2021
الغربية تعلن تلقي جميع العاملين بديوان المحافظة لقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمنع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية، دون تقديم شهادة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 ديسمبر.

1.6 مليون مواطن تلقوا اللقاح

وأوضح رحمي في بيان له، أن محافظة الغربية، نجحت في إعطاء جميع العاملين بالديوان العام للقاح بنسبة 100% و95% لباقي المصالح الحكومية داخل نطاق المحافظة، وذلك تطبيقاً لقرارات الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

الاستمرار في إعطاء لقاح كورونا للمواطنين

مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في إعطاء اللقاح للمواطنين، من خلال المراكز الثابتة والمتحركة لمديرية الصحة، إذ وصل عدد من تلقوا اللقاح إلى 1.6 مليون مواطن حتى اليوم.

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