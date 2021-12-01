«الهلباوي»: تنفيذ 4119 مشروعا في قنا وسوهاج بتكلفة 15.2 مليار جنيه

قال الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، إن إجمالي المشروعات المنفذة والجارِ تنفيذها في إطار قرض البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد «قنا وسوهاج»، تبلغ 4119 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 15.2 مليار جنيه.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي.

وأوضح «الهلباوي»، أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها أكثر من 3500 مشروع في محافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى أكثر من 600 مشروع، مقترح تنفيذهم في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل، وتحسين جودة حياه المواطن، ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، ورفع مستوى أداء العاملين بالإدارات المحلية.

برنامج تنمية الصعيد

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجّه بتعميم برنامج تنمية الصعيد وخطته في محافظتي سوهاج وقنا، على باقي محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أنه جاري وضع خطة لتعميم البرنامج في 10 محافظات أخرى.