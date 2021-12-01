تفاصيل حريق مبنى البرلمان وإجلاء النواب في كردستان العراق

اندلع حريق داخل برلمان إقليم كردستان في العراق، اليوم الأربعاء، بسبب ماس كهربائي داخل المبنى، ما أدى إلى إجلاء النواب تحسبا لأى طارئ.

نشوب حريق داخل مبنى البرلمان بكردستان في العراق

وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن مستشار رئيس برلمان كردستان، محمود خوشناو، أعلن نشوب حريق داخل مطعم مبنى البرلمان، بسبب حدوث ماس كهربائي، أسفر عن خسائر جسيمة ومادية داخل المبنى، مشيرًا إلى أنه استدعى الدفاع المدني لإخماده وإجراء اللازم للحفاظ على سلامة النواب.

ووفقا للوكالة، فإن الحريق نشب خلال انعقاد جلسة البرلمان بحضور أغلب أعضائها للتصديق على عدد من القوانين المهمة، كما جرى إخلاء المبنى من خلال خروج أعضاء البرلمان تحسبا لأي طارئ.

نتائج انتخابات مجلس النواب في العراق

أعلن رئيس مجلس المفوضين في العراق، القاضي جليل عدنان، الثلاثاء الماضي، اكتمال البت في جميع الطعون الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر الماضى، من قبل الهيئة القضائية، وحسب الوكالة، قال «عدنان» خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمانية في العراق: «الهيئة القضائية أكملت البت في جميع الطعون»، مشددا على الالتزام بالتعامل مع نتائج الانتخابات وفقاً للقانون.

وأضاف «عدنان»، أن الطعون أحدثت 5 تغييرات في بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة»، فيما جاء إجمالي عدد الناخبين أكثر من 22 مليونا، وفقا لموقع قناة«روسيا اليوم».

مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والانتخابات البرلمانية في العراق

وفي السياق ذاته، عقد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، الخميس الماضى، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والتشريعية والانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي بالبلاد.