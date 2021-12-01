محلية النواب تعلن 5 توصيات هامة لمواجهة التوك توك: مهلة 60 يوما للحكومة

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى تقريرا كاملا ،يتضمن التوصيات التى نتجت عن جلسة الاستماع والمناقشة التى خصصتها اللجنة البرلمانية أمس والتى استمرت قرابة ٤ ساعات متصلة بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من القيادات التنفيذية لمناقشة القرار التنظيمى الذى اصدرته وزارة التجارة والصناعة رقم 533لسنة 2021 بوقف استيراد مكونات التوك توك الأساسية من الخارج .

أكد النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة أن هذا القرار جاء كخطوة أولى فى إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين و الترخيص و الاحلال و التنظيم و الرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية .وأشار قائلا: اللجنة بكامل اعضائها اذ تدعم الحكومة فى هذا الجهد المستحق .مبينا إلى أن التوصيات التى خرجت عن هذة الجلسة سيتم أرسالها للحكومة لوضعها عين الاعتبار وهى على النحو التالى :

١- مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة فى هذا المجال لتكون جزء من منظومة الاحلال و التجديد مع اعتبار مكرة و مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة للسيدة وزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات و كافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة و ذلك حتى لا يتأثر الاف العاملين سلبا من القرار ..مع أهمية التاكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم و تنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة و سلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة .

٢- تقديم كافة التسهيلات الأجرائية و التمويلية لاصحاب تلك الدرجات (التكاتك ) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية او المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة .

٣- توجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط و إجراءات و معايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة و مطبقة لامركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات . ٤- إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة و طرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها و البعد عن الفكر الأحادى القديم الطارد للتقنين و التطلع إلى الصورة الكاملة التى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط و الطويل .

٥- إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدورى الصادر فى ٢٠١٨ من السيد وزير التنمية المحلية و خصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة و المقترحة و خطوط السير المرتبطة .

٦- توجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق و الإصلاحات الهيكلة لهذا الملف التنسيق مع كافة الهيئات الصحفية و الاعلامية لوضع حملة توعوية و تثقيفية ممنهجة و مكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص و التقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص و الضم للقطاع الاقتصادىالرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر رقم ... لسنة .... و مزاياه و حوافزه .

و اللجنة إذ تضع تلك التوصيات الأولية كاطار مكمل لجهد الحكومة فى هذا الملف تتطلع لافادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ٦٠ يوم بالبرنامج التفصيلى الاجرائي و الفنى و الزمنى و الجغرافي لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية ان يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح و كافة المؤسسات الرقابية لتقييم و تقويم الأداء أثناء التنفيذ .