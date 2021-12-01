«صحة النواب» تطالب بتغيير نوع الجرعة الثالثة للقاح فيروس كورونا

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، على أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الهامة لمواجهة ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون».

موجات فيروس كورونا

وقال الدكتور أشرف حاتم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن متحور «أوميكرون» كغيره من المتحورات التي تطرأ على فيروس كورونا، وبالتالي انتظار قدومه وارد داخل مصر كحال كل المتحورات التي شهدتها الموجات الأربعة لفيروس كورونا وآخرها متحور دلتا بلس، مبينا إلى أن متحور دلتا واسع الانتشار قليل الحدة في الآثار على الإنسان حال الإصابة بفيروس كورونا.

متحور «أوميكرون» في مصر

وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إلى أن اللجنة العليا للفيروسات لم ترصد ظهور متحور «أوميكرون» في مصر حتى الآن.

وحول حالة الهلع التي تنتاب كثير من المواطنين بسبب متحور «أو ميكرون»، قال الدكتور أشرف حاتم لا داعي للقلق، «أوميكرون» يشبه في أعراضه دلتا بلس، ومعظم الحالات التي ظهرت في جنوب إفريقيا تتلقى العلاج داخل المنزل والحالات الصعبة فقط هي المجوزة داخل المستشفيات في العناية المركزة.

مخاوف منظمة الصحة العالمية

واستطرد قائلا: «من الطبيعي أن تطلق منظمة الصحة العالمية مخاوفها طالما أن جائحة فيروس كورونا لا تزال مستمرة»، مبينا إلى أن جميع المخاوف تتمركز الآن في أمكانية صمود اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمام المتحور الجديد، وهو ما يعمل العلماء والباحثين عليه الآن في جميع أنحاء العالم.

وقال: «قد يستغرق الأمر وقتا ليس طويلا لفهم كيف يمكن أن يؤثر المتغير على التشخيص والعلاجات واللقاحات المتبعة في العالم».

الجرعة التحفيزية لفيروس كورونا

وشدد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة حصول العاملين في القطاع الطبي وكبار السن والمعرضين لمرض نقص المناعة على الجرعة التحفيزية الثالثة من لقاح كورونا.

وقال: «أنصح بتغيير نوع الجرعة الثالثة للقاح المضاد لفيروس كورونا، بمعنى لو مواطن تم تطعيمه بلقاح سينافورم، من الجائز في الجرعة التحفيزية أن يطلب هذا الشخص الحصول على أي لقاح آخر دون التمسك بنفس اللقاح الذي حصل عليه في الجرعتين السابقتين».

وبين أن استمرار تلقي الجرعات التحفيزية للقاحات المضادة لفيروس كورونا أمر غير معلوم، لا سيما أن فكرة القضاء على الفيروس ليست بالمستحيلة، ولكنها تحتاج إلى وقت وجهد من العلماء الذين يبذلون قصارى جهدهم على مستوى العالم لمواجهة هذه الجائحة.

وحذر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب من التراخي في التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال: «طالما أن فيروس كورونا لم يتم القضاء عليه، فالمتحورات حول سلالة الفيروس ستظل موجودة وهو ما يستلزم الاستمرار في تطعيم أكبر فئة من المصريين، وكذلك ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي وتطهير اليدين بالماء والصابون».

وكانت أبحاث علمية قد أشارت في الأيام الماضية من مخاوف فشل اللقاحات الحالية في مواجهة متحور «أوميكرون» والذي ظهر في جنوب إفريقيا.