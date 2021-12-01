الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. أمطار ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 2 ديسمبر، وحتى الثلاثاء 7 ديسمبر، ويسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من انتشار الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس

وأضافت الأرصاد أن هناك انتشارا للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة المقبلة

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت المقبل

وأشارت الأرصاد إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، السبت المقبل، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد المقبل

ونوهت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأحد، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط حركة الرياح.

الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين المقبل

وتنتشر الشبورة المائية، الاثنين المقبل، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء

كما أوضحت الأرصاد أن طقس الثلاثاء يشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وانتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.