هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدا.. انخفاض 4 درجات ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 2 من ديسمبر الجاري، الذي من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى 4 درجات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، نرصد حالة الطقس غدًا على كافة مناطق الجمهورية وفق البيان هيئة الأرصاد الجوية، وذلك في التقرير التالي.

حالة الطقس غدًا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإنَّه يسود خلال ساعات النهار طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوبي سيناء والبلاد، أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أنَّ درجات الحرارة انخفضت بشكل متفاوت ما بين درجة إلى 4 درجات، حيث تصبح درجة الحرارة في القاهرة الكبرى غدًا 22 مقابل 23 اليوم، وتنخفض في جنوب الصعيد غدًا لتصبح 27 بدلًا من 31 اليوم الأربعاء.

الظواهر الجوية غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أنَّ تتكون في الساعات الأولى من الصباح في الفترة من 5 إلى 7 صباحًا، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلي القاهرة والكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على مصر غدًا

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.