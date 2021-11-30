الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا.. وسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا شهدنا اليوم بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، إذ سجلت القاهرة 27 درجة مئوية، بانخفاض 6 درجات عن أمس الإثنين، كما أنه اعتبارًا من الغد سنشهد الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة، وسنشعر بهذا الانخفاض فعليًا، حيث تصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة إلى 23 درجة، وتكون في حدود من 20 إلى 21 درجة على السواحل الشمالية، و30 إلى 31 درجة على جنوب البلاد.

سبب انخفاض درجات الحرارة غدا

وأضافت «شاكر»، خلال حوارها عبر «سكايب»، في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «DMC»، أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة نتيجة التأثر بالكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، التي تؤثر برياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وسوف تنخفض درجة الحرارة الصغرى أيضًا لتصل إلى من 14 إلى 15 درجة مئوية، منوهة بأننا في أواخر شهر الخريف، ويفصلنا عن فصل الشتاء 3 أسابيع.

متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية فصل الخريف

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة حتى نهاية فصل الخريف، موضحة أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا في درجة الحرارة، مشيرة إلى أنها كانت أعلى من المعدلات بحوالي 5 درجات، متوقعة تعرض البلاد لانخفاض حقيقي في درجة الحرارة بداية من الغد، وأن درجات الصغرى ستتراوح ما بين 14 إلى 15 درجة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

الأرصاد: الارتفاع في الحرارة خلال تلك الفترة سيكون طفيفًا

وأوضحت أن أي ارتفاع في درجة الحرارة خلال تلك الفترة سيكون طفيفًا بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين، «مقبلون على أجواء باردة، مما يؤثر أيضا على انخفاض درجات الحرارة الصغرى»، مشددة على عدم تخفيف الملابس، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة المؤقت، كما أن الشوائب العالقة عبارة عن أتربة موجودة في طبقات الجو مع سكون حركة الرياح، وهناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، لكن لا يوجد انخفاضات في الرؤية، كما أنه متوقع سقوط أمطار على المناطق السواحل الشمالية للبلاد، مثل مطروح واسكندرية ودمياط وبورسعيد، لكنها أمطار خفيفة لا تؤثر على أنشطة المواطنين.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية

وأردفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.