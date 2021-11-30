«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ دقائق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس غدًا

وبحسب البيان، يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا.

وتنخفض درجات الحرارة مع بداية ساعات الليل، ليكون الطقس باردا على كافة الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء، وعلى مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وارتفاع الموج من 3 إلى 4.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 23 15

الإسكندرية 21 15

وادي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 23 16

دمنهور 22 14

بلطيم 22 15

مطروح 22 15

السلوم 19 14

سيوة 20 14

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 22 15

المنصورة 21 15

الإسماعيلية 23 15

السويس 23 15

العريش 22 16

رفح 21 16

رأس سدر 24 16

نخل 21 11

نويبع 25 16

طابا 20 15

كاترين 21 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 27 15

الغردقة 28 16

مرسى علم 28 16

الفيوم 23 14

بني سويف 23 12

المنيا 23 12

أسيوط 24 11

سوهاج 25 12

قنا 27 12

الأقصر 31 12

أسوان 31 13

إدفو 31 16

أبو سمبل 30 15

الوادي الجديد 26 14

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20