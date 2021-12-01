إنهاء خلاف 7 سنوات بين إليسا ومروان خوري بـ«طبق ملوخية» من إسعاد يونس

علقت الفنانة إليسا، على عزومة الإعلامية إسعاد يونس، لمباركة الصلح بينها وبين المطرب والملحن مروان خوري، بتأكيدها أنها تنتظر اللقاء الذي يجمعها مع خوري، ببرنامج «صاحبة السعادة»، ومتشوقة لـ «طبق الملوخية» وشربات اللوز، من يد الإعلامية.

إليسا تتشوق لـ«طبق الملوخية» من يد إسعاد يونس مع خوري

وشاركت إليسا تويتة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة، «ناطرة اللقاء اللي رح يجمعنا مروان، وأنا قريبا إنشالله كرمال كل اللي ناطرينو، وما في بيناتنا إلا كل حب واحترام، وست إسعاد اتفقنا ومستنية الشربات والملوخية من إيديكي يا ست الكل».

مروان خوري يعلن عن تجديد التعاون مع إليسا

وحل الملحن والمطرب مروان خوري ضيفا ببرنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، وصرح خلال اللقاء عن تجديد التعاون مع الفنانة إليسا، بعد خلافات دامت لمدة 7 سنوات، لتوجه الإعلامية رسالة للفنانة اللبنانية، «أنا بعزمك انتي ومروان على طبق ملوخية وشربات لوز» بهدف توجيه رسالة لمباركة الصلح بين الثنائي.

ووجهت إسعاد يونس رسالة، لـ إليسا، قائلة، «ياست إليسا أنا بعزمك مع مروان، وهأكلك ملوخية، وهدلعك، وحمام محشي وأشربك شربات لوز.. اتفقنا؟!».

وجاء هذا التعليق، عقب تصريح مروان خوري، خلال اللقاء، مع الأولى، يتضمن أنه يعمل حاليا على أكثر من أغنية بالتعاون مع الثانية، معلقا، «حتى نرجع نعيد إللي ناس حبته».

الخلاف بين إليسا ومروان خوري.. حلاوة النهايات

ويعود الخلاف بين إليسا ومروان خوري لـ 7 سنوات مضت، بسب اختلاف وجهات النظر في العمل، ولم تحمل تصريحات الثنائي أي تجريح للآخر.

وكان هناك تصريح شهير من قبل مروان خوري، في عام 2019، ببرنامج «انسيدر»، أوضح فيه سبب الخلاف بينهما، لافتا إلى أن عدم التعاون بينهما له علاقة بترتيب العمل، موضحاً أنه يتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، إرضاءً للجمهور الذي أحبّهما معاً، كما قال إنه جاهز لمثل هذا التعاون.

وقد قدم مروان خوري عدة أغان مميزة بالتعاون مع إليسا، كانت أبرزها، «لو تعرفوا.. بتمون.. كرمالك.. وشي انكسر».