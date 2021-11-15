«إليسا» تحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي ليلة رأس السنة 2022

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن استعدادها لإحياء حفل غنائي جديد في جزيرة المارية بأبو ظبي يوم الجمعة 31 من ديسمبر المقبل، ضمن فاعليات الاحتفال برأس السنة الجديدة 2022، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

إليسا: «دعونا ننسى مشاكلنا»

ونشرت «إليسا» البوستر الرسمي للحفل وعلقت عليه قائلة: «هذا هو ذلك الوقت من العام مرة أخرى الذي ننسى فيه مشاكلنا، ونستعد لاستقبال العام الجديد ونحن مليئين بالأمل والمرح، هذا العام هنحتفل في جزيرة المارية مين هيكون موجود هناك معايا».

وتعيش الفنانة اليسا حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث أحيت أواخر شهر أكتوبر الماضي حفلًا غنائيًا في مدينة بغداد بالعراق، وبعد انتهاء الحفل انتشرت العديد من الشائعات التي تُفيد أن إليسا ارتدت درعا واقعيا خلال تواجدها في حفلها ببغداد وأثار ذلك هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إليسا ترد على شائعات الدرع الواقي

ولكن اللبنانية اليسا خرجت عن صمتها وردت على تلك الشائعات قائلة عبر «تويتر»: «زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية، كنت محاطة بفريق أمني مثل أي بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة».

كما قدمت الجمعة الماضية حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض 2021 وشاركها الحفل الفنان الجزائري الشاب خالد، وروجت لذلك الحفل عبر «تويتر» قائلة: «عم بستعد للسفر على الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصوروا فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدأ حتى».