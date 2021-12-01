استبعاد قيادات بإحدى مدارس الزرقا.. سمحوا بدخول تروسيكلات وباعة جائلين

قرر الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد مدير مدرسة ومسؤول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية ورئيس قسم المتابعة، بإدارة الزرقا التعليمية، وإحالتهم للتحقيق لوجود مخالفات مالية وعدم الانضباط الإداري والتعليمي.

وأكد خلف في بيان، أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وعضوان من المتابعة الميدانية المركزية بديوان عام الوزارة، وذلك لفحص شكوى واردة بخصوص عدم الانضباط الإداري والتعليمي والمالي بمدرسة الشهيد ياسر شتيه الثانوية بادارة الزرقا التعليمية.

التحقيقات تكشف إهمال في مجموعات التقوية و مخالفات مالية و عدم إيداع المبالغ في حساب المدرسة

وأضاف وكيل الوزارة، أن تقرير اللجنة أوضح العديد من المخالفات، التي تخص مدير المدرسة ومسئول الأمن والمشرف العام على مجموعات التقوية على النحو التالي، إهمال شديد في الإشراف على مجموعات التقوية بالمدرسة ومخالفات مالية بعدم تسجيل الأعداد الحقيقية للطلاب وعدم إيداع المبالغ في حساب المدرسة.

التحقيقات تكشف باعة جائلين يتجولون بالمدرسة والسماح بدخول تروسيكل وتوك توك

كما كشفت التحقيقات، وجود جمعية تعاونية يتم البيع منها بالمخالفة لكل القرارات المنظمة لها ووجود عدد كبير من الباعة الجائلين يتجولون داخل المدرسة ببضائع أثناء اليوم الدراسي ووجود تروسيكل و توك توك داخل المدرسة للشراء من أحد العاملات التي تبيع فوارغ الكانز والكراتين بالمدرسة بالإضافة إلى جمع أموال من العاملين بدون ضوابط.

وبناء عليه، أوصت اللجنة استبعاد مدير المدرسة ومسئول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية، ورئيس قسم المتابعة بإدارة الزرقا التعليمية لحين انتهاء التحقيقات.