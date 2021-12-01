سلوى عثمان: «مقدرش أعيش من غير تمثيل..ودوري في العطار والسبع بنات زفت»

قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها بدأت العمل في مجال التمثيل من خلال الإذاعة في عمر السادسة عشر، وهناك تعرفت على المخرج نور الدمرداش الذي أجرى لها اختبار كاميرا للعمل معه في مسلسل «زغاريد في غرفة الأحزان»، وظهرت في 7 حلقات.

اسم الدلع في البيت

وأضافت «عثمان»، خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلاميتان إيمان عز الدين وهبة الأباصيري، أن «دلعها في البيت ساسا»، لافتة إلى أنها لم تحصل على دلع كثير ولكن أخيها الصغير هو الذي حصل على نصيب كبير منه.

لا مانع من كفالة طفل

وأوضحت الفنانة سلوى عثمان أنها لا تمانع من كفالة طفل خاصة إذا كانت حياتها تسمح بذلك، ولكن عملها في الفن صعب عليها هذا الأمر، مشيرة إلى أنها توافق على الأدوار الجيدة حتى ولو لم تظهر في حلقات كثيرة، لأن أكثر شيء يهمها هو التأثير، وأكبر دليل على ذلك مشاركتها بمشهد واحد في مسلسل «سقوط حر»، متابعة: «بس دوري في العطار والسبع بنات كان زي الزفت، بس أنا مقدرش أعيش من غير ما أمثل».

عمل جديد مع المخرج يسري نصر الله

وأكدت الفنانة سلوى عثمان أنها تعمل مع المخرج يسري نصر الله في مسلسل «منورة بأهلها»، وسيكون دورها عبارة عن سيدة تحاول الحصول على حق ابنها، لافتة إلى أنها شاركت مؤخرا في فيلم «المحكمة»، حيث طُرح في دور العرض السينمائي ويتناول قضية الميراث وتوزيعه.