نسرين البغدادي: تمكين المرأة يصب في الاستراتيجية التي تريد مصر تحقيقها

قالت نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة التدريب، إن ما تقوم به القيادة السياسية من توفير مساكن ملائمة لكل المصريين، هو في حد ذاته تمكينا قويا للمرأة من حياة ملائمة وكريمة وآمنة، وحماية من أشكال العنف.

المرأة المصرية تشارك في كل المجالات

وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المرأة المصرية باتت تشارك في كل المجالات، وعلى قدم المساواة مع الرجال في كافة المجالات.

وأوضحت أن الإنجازات التي حدثت في ملف تمكين المرأة، طيلة الـ7 سنوات الماضية، يصب في الاستراتيجية التي تريد مصر تحقيقها وصولا لعام 2030، قائلة: «تمكين المرأة يأتي ضمن خطة الدولة لتمكين السيدات وصولا لعام 2030، والتي تمكنها بالاشتراك في كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذا الحماية من كل أشكال العنف».

خطة الدولة لتمكين المرأة

وأكدت أنه وضمن سعي القيادة السياسية لتمكين المرأة، جرى تخصيص فترة للقضاء على العنف ضد السيدات، والتي بدأت في 25 نوفمبر، وتنتهي 10 ديسمبر، بواقع 16 يومًا.

واستقبل المجلس القومي للمرأة، أمس، الدكتورة «سيما بحوث»، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في حضور الدكتور ماجد عثمان، والدكتور عمر سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.

وخلال الزيارة اجتمعت «بحوث»، مع عضوي المجلس وعدد من الشركاء والمستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي التابعة للمجلس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمشاركة السفير لويس دوماس سفير كندا في مصر، و«إلينا بانوفا»، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و«كريستين عرب»، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي.