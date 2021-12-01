كفر الشيخ: سمحنا لكبار السن وذوي الإعاقة بدخول المصالح دون شرط التطعيم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اليوم الأربعاء يعتبر الأول في تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» من دخول المصالح الحكومية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المحافظة منذ 10 أيام أعلنت وعلّقت لافتات أمام المصالح وفي الميادين بهذا الأمر.

اليوم شهدنا زحامًا في المحافظة على مراكز وسيارات اللقاحات

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، توفر سيارات في الميادين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ومن يرغب في تلقي اللقاح عليه التوجه لهذه السيارات التابعة لوزارة الصحة أو مراكز تلقى اللقاحات.

وأشار إلى أن اليوم شهد زحاما من أجل الحصول على اللقاح، وسيكون هناك زيادة في عدد السيارات لتلبية احتياجات المواطنين، مضيفا «سمحنا لبعض الفئات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على الخدمات دون تطعيم، على أن يتلقى اللقاح في وقت لاحق».

السماح لكبار السن بتلقي الخدمات لحين تلقي اللقاح

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سُمح لكبار السن فقط وأصحاب الاحتياجات الخاصة، اليوم، بتلقي الخدمات لحين الحصول على اللقاح، «اليوم علشان أول يوم كان هناك بعض التسهيلات»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المواطنين كانوا يعتقدون أن الحكومة لن تطبق قرار منعهم من دخول المصالح، ولكن بعد تنفيذ القرار اليوم سيتجه الجميع للحصول على اللقاح، ونسبة كبيرة من المواطنين الذين تعاملوا مع المصالح الحكومية كان لديهم شهادةتفيد بتطعيمهم.