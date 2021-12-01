أستاذ سياسات: إسبانيا تريد أن تكون مركزا إقليميا للغذاء من خلال مصر

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن التعاون الدولي مع مختلف دول العالم يشهد طفرة ونقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يزيد حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا عن 3 مليارات دولار في مجالات القطاع الصناعي والنقل وغيرها.

وأشار أن إسبانيا تريد أن تكون في الشتاء مركزا إقليميا لتصدير الغذاء لأوروبا، لذا تلجأ إلى مصر،

تصدير الطاقة والخضروات لدول المنطقة

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر تعمل حاليا على تصدير الطاقة والخضروات، بعدما نفذت مشروعات عدة لتطوير البنية التحتية لدعم حركة التصدير خلال الفترة المقبلة، وزيادة التعاون الأجنبي في الصادرات مع مختلف الدول.

السيسي جعل مصر واحة للاستقرار والاستثمار

وأوضح أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في عرض مصر أمام العالم بأنها واحة للاستقرار والاستثمار، ومستثمرو كل الدول يحاولون أن يحصلوا على نسبة من الاستثمارات الموجودة في مصر، لافتا إلى أن مصر تصدر خضروات بنسبة كبيرة إلى إسبانيا التي تعد سلة غذاء لقارة أوروبا كلها.

تصدير منتجات مصرية إلى أوروبا

وأشار أستاذ السياسات الدولية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن إسبانيا تريد أن تكون في الشتاء مركزا إقليميا لتصدير الغذاء لأوروبا، لذا تلجأ إلى مصر، مبينا أن المنتجات القطنية المصرية مازالت موجودة في الأسواق الأوروبية وتحظى بمكانة عالية، حيث تشارك محافظة بورسعيد بنسبة كبيرة في تصنيع هذه المنتجات.

وذكر أن 200 شركة إسبانية تعمل في مصر، وأن الإسبان مصممون على وضع يدهم بيد مصر ويد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تراه زعيما لدولة مستقرة.