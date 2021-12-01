السيسي: أكدت لرئيس وزراء إسبانيا موقف مصر الثابت بشأن صون أمنها المائي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه أطلع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، على آخر تطورات قضية سد إثيوبيا، مشددًا على موقف مصر الثابت بشأن صون أمنها المائي الآن ومستقبلًا، مؤكّدًا أهمية التوصل لاتفاق شامل وملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد إثيوبيا.

التوازن بين الإجراءات الاحترازية واستمرار النشاط الاقتصادي وراء معدلات النمو الإيجابية

وقال الرئيس السيسي، إنَّه استعرض خلال لقاءه مع رئيس وزراء إسبانيا الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للتعاون مع هذه الأزمة وتحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتأمين استمرار النشاط الاقتصادي والحماية الاجتماعية ومعالجة الآثار السلبية للجائحة، وهو الأمر الذي مكّن مصر من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيس وزراء إسبانيا، أنَّ إسبانيا أهدت مصر 4 ملايين جرعة لقاح لدعم حملة التطعيم المصرية، معربًا عن حرصه على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأطلع الرئيس السيسي، رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد إثيوبيا، مشددًا على موقف مصر الثابت بصون أمنها المائي الآن ومستقبلًا، وأهمية التوصل لاتفاق شامل وملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد إثيوبيا.

السيسي: بحثت مع رئيس وزراء إسبانيا الجهود الدولية لمعالجة ظاهرة تغير المناخ

وتابع الرئيس السيسي، أنَّه تبادل مع رئيس حكومة أسبانيا القضايا الإقليمية، مشددا على أهمية العمل على معالجة التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار وتحقق التنمية المستدامة، كما تناول الجهود الدولية لمعالجة ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا على اعتزام مصر للعمل على كل الشركاء للخروج بنتائج متوازنة تصب في مصلحة عمل المناخ الدولي.

وجدد رئيس الجمهورية، ترحيبه برئيس الوزراء الإسباني ووفده المرافق بمصر، مقدما الشكر له على دعوته بزيارة أسبانيا العام المقبل، وهو الأمر الذي أعرب الرئيس عن تطلعه له.