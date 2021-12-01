رئيس وزراء إسبانيا: مصر بلد مهم جدا ونسعى لتطوير الشراكة الاقتصادية

تقدم رئيس وزراء إسبانيا، «بيدرو سانشيز»، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية على حفاوة الاستقبال والترحاب، مشددا على أن مصر وإسبانيا تربطهما أواصر علاقات طويلة وممتدة ومتنوعة، وتعتبر إسبانيا مصر بلدا مهما جدا، مضيفا: «نحن مطالبون بتوطيد علاقاتنا السياسية والتجارية، والوفد الذي يرافقنا يعكس الاهتمام بالانخراط في عملية النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر عبر المشروعات التنموية».

إسبانيا تواجه المستقبل بآليات توفر العديد من فرص العمل

وأشار رئيس وزراء إسبانيا، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك بيه وبين الرئيس السيسي، إلى أن انخراط الشركات الإسبانية في مجالات اقتصادية متعددة داخل مصر، بينها قطاعات هامة وتنموية: «نواجه تعافي اقتصادي يجب أن يكون عادلا ومتوازنا، وإسبانيا تواجه المستقبل بخطوات ثابتة ووفق آليات توفر العديد من فرص العمل، وسيكون الاقتصاد أكثر نموا مستقبلا، وسيكون هناك المزيد من فرص العمل في المستقبل، وهو أمر يبعث على التفاؤل، لتقليص أعداد العاطلين».

رئيس وزراء إسبانيا: نلتزم بمشروعات وتعاون مشترك مع مصر

وتابع رئيس وزراء إسبانيا: «اتخذنا خطوات ملموسة للتأكيد على الالتزام بمشروعات وتعاون مشترك مع مصر، من خلال التوقيع على البروتوكول التمويلي، وسنرفع قيمته إلى 100 مليون يورو وأكثر، ونأمل أن يعقد مجلس الأعمال المصري الإسباني لقاءه في أقرب وقت، وأرحب بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأسيس اللجنة المشتركة بين بلدينا لتعزيز علاقاتنا، وأريد أن أضيف أننا سنوقع على مذكرتي تفاهم بخصوص الرياضة والثقافة لتعزيز العلاقات المصرية الإسبانية».

واستكمل «بيدرو سانشيز»، أنه لاحظ خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم، الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات بين مصر وإسبانيا: «نسعى لتطوير العلاقات المصرية الإسبانية لتساهم في رخاء منطقتنا، من خلال العمل معا، وكما قلت لك سيدي الرئيس سنكون سعداء جدا لاستقبالكم في أسبانيا».