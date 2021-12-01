«صحة الشرقية» تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإيدز

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، احتفالية المديرية باليوم العالمي لمكافحة الإيدز، والتوعية بخطورة انتشار مرض العوز المناعي، وجهود المنظمات الصحية للتصدي للمرض، والتي تنظمها إدارة الثقافة الصحية، وإدارة الإعلام والتربية السكانية بالمديرية، بالمجمع النموذجي للإعلام بمدينة الزقازيق، بحضور ممثلي من الهيئات الحكومية المختلفة وغير الحكومية بالمحافظة، وعدد من الشباب، وتم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الاحتفالية.

الاحتفال بالأيام والأسابيع العالمية في توعية وتثقيف المواطنين

وأكد وكيل وزارة الصحة، خلال كلمته، أهمية الاحتفال بالأيام والأسابيع العالمية في توعية وتثقيف المواطنين والجمهور بشأن القضايا الصحية ذات الاهتمام، وضرورة الاحتفال بما تم إنجازه من الناحية الإنسانية والصحية خلال العام، وتوفير الخدمات الطبية للمرضي، ورفع المعاناة عنهم، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم، مشيراً إلي أنه في الوقت الذي يركز فيه العالم اهتمامه على أزمة «كوفيد- 19»، يأتي اليوم العالمي لمكافحة الإيدز ليذكرنا بضرورة مواصلة التركيز على جائحة عالمية أخرى لا تزال تلازمنا منذ ما يقرب من 40 عاما على ظهورها، حيث تشير الاحصائيات العالمية إلي أن فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال يصيب 1.7 مليون شخص كل عام علي مستوي العالم، ويقتل نحو 690 ألف شخص.

إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمة لجميع أفراد الأسرة

وأثنى الدكتور هشام مسعود على جهود الدولة المبذولة من خلال حزمة المبادرات الرئاسية غير المسبوقة في مجال الصحة العامة، التي تشمل إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمة لجميع أفراد الأسرة المصرية، ومنها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، والتي تتضمن فحص السيدات الحوامل لثلاث أمراض وهي الإيدز، والزهري، والإلتهاب الكبدي (ب).

وكيل وزارة الصحة يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

في سياق آخر، تابع وكيل وزارة الصحة، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، مركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، للتأكد من انتظام سير العمل، وسرعة وسهولة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتطعيم، من تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، وتلقي اللقاح، واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

كما قام وكيل الوزارة بالمشاركة في تنظيم حركة الدخول والخروج، وفقاً لخطوط السير المحددة، نظراً للإقبال الكبير من المواطنين منذ الصباح الباكر علي المركز لتلقي اللقاح، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بالمديرية.