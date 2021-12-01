محافظ الشرقية يهنئ بطلة العالم في رفع الأثقال البارالمبي

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، البطلة رحاب أحمد رضوان، ابنة قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي انطلقت يوم 27 نوفمبر الماضي وتستمر حتى يوم 6 ديسمبر الجاري بالعاصمة الجورجية تبليسي، وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 115 كجم ضمن منافسات وزن 50 كجم، متمنيا لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

الدولة تولي اهتماما كبيرا في دعم قطاع الرياضة والرياضيين

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لدعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليا

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، مشيدا بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمية.

البطلة رحاب أحمد رضوان

يذكر أن البطلة رحاب أحمد رضوان مصنفة بطلة العالم ثلاث مرات في 2017 و2019 و2021، وكانت قد حصدت فضية ريو 2016 وفضيه طوكيو 2020، كما أنها حطمت الرقم القياسي البارالمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم ببارالمبياد طوكيو 2020.

وفي وقت سابق، كرّم محافظ الشرقية لاعبي نادي ههيا الرياضي والحاصلين على بطولات محلية وعالمية في ألعاب «الكاراتيه – الكيك بوكسينج - الشطرنج – القوى البدنية».