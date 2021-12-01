غلق مركز تخسيس وعلاج طبيعي في الشرقية: تديره طالبة ثانوي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، غلق وتشميع مركز تخسيس وعلاج طبيعي تديره طالبة في المرحلة الثانوية العامة في مدينة الزقازيق.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين داهمت أحد المراكز الطبية الخاصة والتي تقدم خدمات لعلاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بمدينة الزقازيق، بعد وردود معلومات تفيد بأنه يعمل بترخيص مزور ويقوم بفتح أبوابه لاستقبال المواطنين وتديره طالبة ثانوي بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

إغلاق وتشميع المركز الطبي

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتشميع المركز الطبي بكامل محتوياته وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة ثان الزقازيق، والتحفظ على الطالبة لحين عرضها على النيابة العامة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزاره الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى التزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبيه لائقة للمواطنين وللمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.