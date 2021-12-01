«صحة الشرقية»: منع دخول المواطنين دون الحصول على لقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم، عملية تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

منع دخول المواطنين دون الحصول على لقاح كورونا

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بعدم السماح بدخول المواطنين لديوان المديرية لإنهاء إجراءاتهم، دون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتجنب انتشار الفيروس أو انتقال العدوى، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء أول ديسمبر.

إجراء المسحة الطبية PCR كل 3 أيام

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار تطبيق قرار منع دخول أي موظف إلى مكان عمله بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية PCR كل 3 أيام على نفقته الخاصة، والذي بدأ تطبيقه يوم 15 نوفمبر، مع احتساب فترة عدم تواجد الموظف على رأس العمل غياباً وليس أجازة.

التوجه لأقرب مركز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وناشد وكيل وزارة الصحة جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى اليوم، بسرعة التوجه لأقرب مركز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لتلقي اللقاح، حتى يسمح لهم الدخول للمؤسسات الحكومية لقضاء مصالحهم المختلفة، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على التباعد، لضمان سلامة الجميع، كما وجه وكيل الوزارة بتشكيل فريق صحي لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالقرب من البوابة الرئيسية للمديرية تيسيراً على المواطنين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا.

وأوضح «مسعود» أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مضيفاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، بجانب عمل الفرق المتحركة المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، مؤكداً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.