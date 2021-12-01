مسئولو شركات فرنسية: «إيديكس» من أهم معارض الصناعات الدفاعية

أشاد عدد من مسئولى الشركات الفرنسية المتخصصة بصناعة الأسلحة بمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، مؤكدين أن المعرض يعتبر فريداً من نوعه ويعزز من التعاون الوثيق بين الدول العربية والأجنبية.

وقال لويس جسار، المتحدث الرسمى لشركة نيكستر الفرنسية، إن معرض «إيديكس 2021» فريد من نوعه وأصبح أهم المعارض التى يتم تنظيمها فى منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن المعرض أتاح له عقد لقاءات مكثفة مع كبار المصنّعين للمعدات العسكرية فى الدول العربية والأجنبية: «تشرفنا كثيراً بمستوى الوفود التى اطلعت على أسلحتنا».

وأضاف «جسار»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شركة نيكستر الفرنسية هى شركة رائدة فى فرنسا وأوروبا فى مجال التسليح البرى، موضحاً أن الشركة تنتج عربات وذخائر وأسلحة وأبراجاً تبيعها للجيش الفرنسى والجيوش الأخرى، مؤكداً أنه يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة الخاصة بطائرات الرافال، ونوه بأن الشركة تهتم بتصنيع الدبابات القتالية، لافتاً إلى أن الشركة تصدر نصف منتجاتها لمناطق عديدة منها منطقة أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن مصر نجحت فى تنظيم معرض «إيديكس 2021» على أعلى مستوى.

وقال لويك، مدير تطوير الأعمال فى شركة «إكسفجين» الفرنسية، إنه فخور بمشاركته فى «إيديكس 2021»، مؤكداً أن مصر تتمتع بقدر كبير من الأمن والأمان، وهو ما شجع كثيراً من الدول الأجنبية على تعزيز تعاون وثيق معها، لافتاً إلى أنه عقد الكثير من اللقاءات مع قادة الجيوش العربية والأجنبية للاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة فى الأسلحة القتالية والكشف عن أبرز منتجات الشركة الفرنسية.

وفى سياق متصل، قال جورندوفى، مدير عام شركة «فيلون» الفرنسية، إن معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» يعتبر من أقوى المعارض العسكرية التى تربط أفريقيا وأوروبا ويقع وسط القارتين، معبراً عن سعادته البالغة فى المشاركة فى المعرض والاطلاع على أبرز التقنيات الحديثة فى تصنيع المعدات القتالية.

وأضاف «جورندوفى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة شاركت فى المعرض بعربة تم تصنيعها لأول مرة وتستخدم فى العمليات الخاصة، ويمكنها أن تسير على أى أراضٍ، موضحاً أنه تم تصنيع أيضاً عربة طائرة بسرعة 3000 متر، مؤكداً أن هذه العربات تم تصنيعها بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، وهدفها الاستطلاع والتدخل السريع وتحرير الرهائن.