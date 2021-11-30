وزير الإنتاج الحربي يلتقي رؤساء الشركات الأجنبية في ثاني أيام معرض «إيديكس 2021»

أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إلى أن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، استقبل، في إطار فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، العديد من ممثلي الشركات والجهات المشاركة بالمعرض داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي، كما تفقد عددا من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف مجالات التصنيع العسكري.

ولفت إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي، قام في جناح الوزارة بالمعرض، بلقاء كل من كاترينا نينوس، نائب الرئيس لشؤون الدفاع، وعضو شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية، وسفيرة البرتغال بمصر، مانويلا فرانكو، كما التقى الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان، وأفونسو نيتو Afonso Neto، وزير شؤون الدفاع الأنجولي، وهيرمينيو براتا Herminio Prata، رئيس هيئة التسليح الأنجولي، وأوريسبايف مقصد، رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية، وأوليفير ليكوينت olivier lecointe ممثل هيئة التسليح الفرنسية.

لقاءات وزير الإنتاج الحربي شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك

وأوضح المتحدث، أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، كما تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأوضح بكر، أن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قام بعدد من الجولات التفقدية لأجنحة بعض الجهات بالمعرض، فقام بلقاء الفريق علي أمير أوان، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية في جناح الهيئة الباكستانية، كما قام بجولة تفقدية في الجناح الفرنسي، حيث قام بزيارة جناح شركة «تاليس»، والتقى مارك دارمون، نائب رئيس الشركة لشؤون الاتصالات، كما قام بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية مثل «جون كوكيريل» البلجيكية، العاملة في مجال تصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، وكذا تفقد شركة «ATSC» الأمريكية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية التكنولوجية المتطورة، وشركة كابيتال مصر العاملة في مجال تصنيع مهمات الأمان الصناعي، شركة MACJEE البرازيلية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وشركة Larsen & Toubro الهندية العاملة في مجال إنتاج الأنظمة الأرضية والبحرية، وشركة ARQUUS الفرنسية المتخصصة في مجال العربات المدرعة، وشركة Lockheed Martin الأمريكية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية وصناعات الفضاء، وتحالف (KMW & Nexter) في مجال الأنظمة الدفاعية، كما قام بزيارة جناح عدد من الشركات البرازيلية العاملة في قطاعات صناعية دفاعية مختلفة.

مرسي تفقد أحدث المعروضات الأجنبية

وأكد أن مرسي، وخلال زيارة تلك الأجنحة، استمع لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التي تقوم هذه الشركات بعرضها في معرض «EDEX 2021»، كما استعرض خلالها أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر ومعدات وأسلحة، وتم التباحث حول موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي وهذه الشركات التي تم زيارتها.

جدير بالذكر أن معرض «EDEX 2021» يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعد المعرض فرصة هامة لتبادل الخبرات بين مختلف الشركات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية.