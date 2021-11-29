وزير الإنتاج الحربي يدعو للاستفادة من معرض «إيديكس 2021» في ختام اليوم الأول

رحب المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج، بضيوف مصر، من وزراء الدفاع، ووزراء الإنتاج الحربي، ورؤساء الأركان، والقادة العسكريين، ورؤساء الوفود والشركات، المشاركين بمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، كما رحب بالفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وذلك خلال كلمته في العشاء الرسمي لختام فعاليات اليوم الأول من المعرض، الذي يُقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الإنتاج الحربي: مصر بلد الأمن والأمان

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال كلمته، أن مصر بلد الأمن والأمان، وتدرك مع العالم أجمع أن منظومة الدفاع والتسليح، تشكل عماد القوة وركيزة الأمن والسلام وحصن استقرار الدول والشعوب، مضيفا أن سعى مصر لامتلاك مقومات القوة ليس إلا سعيا للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار بلادنا في عالم يموج بالصراعات وأن من يمتلك مفاتيح القوة، هو القادر على صنع السلام، ومن أراد أن ينعم بالسلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة للحفاظ على هذا السلام وتوفير كل المقومات والإمكانيات لاستمراره.

مرسى: من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام

كما ثمن وزير الدولة للإنتاج الحربي، الثقة الغالية من جانب الدول والشركات المشاركة بالمعرض، التي ترغب في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التسليحية، من خلال معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات.

مرسي: «EDEX 2021» فرصة للتعرف على مستجدات التصنيع العسكري في العالم

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعادته بمشاركة كافة الحضور في هذا المعرض الهام، الذي يعكس مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة الدول، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تدعو حضراتكم جميعا للاستفادة من هذا المعرض، مشيرا إلى أن معرض «EDEX 2021» يمثل فرصة واعدة للتعرف على مستجدات التصنيع العسكري في مختلف البلدان إذ يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، متمنيا للجميع التوفيق ولـ«EDEX 2021» النجاح الذي يليق بمصر ومكانتها.