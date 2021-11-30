مستشار بأكاديمية ناصر: 15% نسبة معروضات مصر في «إيديكس 2021» (فيديو)

قال اللواء نصر سالم مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنَّ أي جيش ينتهج استراتيجيتين للدفاع عن وطنه، الأولى تتمثل في الدفاع والتصدي لأي معتدٍ، والثانية تحقق نفس الأهداف لكنها تعمل وفق مبدأ أساسي يتمثل في الردع «تحقيق الهدف دون قتال»، وهو ما يستلزم امتلاك قدرات عسكرية أكبر من العدو، وأن يعرف العدو ذلك، من خلال الاستعراضات العسكرية والدراسات والمجلات العسكرية والتدريبات المشتركة والمعارض العسكرية على غرار «إيديكس 2021».

وأضافت مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنَّ «إيديكس 2021» شهد مشاركة 42 دولة و400 شركة، وبلغت نسبة المعروضات المصرية 15% من إجمالي ما يتم عرضه في «إيديكس»، موضحًا أنَّ «مصر كدولة نامية من المهم أن تتخصص في تصنيع سلاح معين، وعندما نتقن صناعته ستسعى الدول المتقدمة إلى امتلاكه»، ضاربًا المثل بالعربة المدرعة المصنعة ضد المتفجرات التي تنتجها مصر.

«إيديكس 2021» يشهد عرض طائرات دون طيار

وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: «نصنع هذه المدرعة بتكنولوجيا وأيادٍ عاملة مصرية، كما يشهد هذا المعرض أيضًا عرض طائرات دون طيار، وحتى مدى قريب كان لدينا طائرة واحدة أمريكية الصنع، لكننا أصحبنا نصنعها، وهو ما كان يمثل حلما لنا».

مصر تشهد واحدة من أعظم منظومات تأمين الحدود

وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أنَّ إمكانيات الطائرة المسيرة التي تصنعها مصر أكبر من نظيرتها الأمريكية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنَّ مصر تشهد واحدة من أعظم منظومات تأمين الحدود.

كما أوضح أنَّ الشركة العربية العالمية مصرية بنسبة 100%، وتعد من أعظم الشركات التي تخصصت في تصنيع معدات البصريات وأجهزة الرؤية.