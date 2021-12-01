مصادر: قانون جديد لتجريم زواج الأطفال.. حبس وغرامة لولي الأمر والمأذون

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل أول تشريع حكومي مستقل لتجريم زواج الأطفال أقل من 18 سنة من الذكور أو الإناث في مصر، في إطار توجه الدولة المصرية لحماية الطفل، وبهدف وضع عقوبات رادعة من تلك الجريمة.

قانون حظر زواج الأطفال في مصر

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون حظر زواج الاطفال في مصر، من المنتظر عرضه على مجلس النواب، ويتضمن المشروع مجموعة من العقوبات الرادعة لمن يقوم بزواج الأطفال تحت سن 18 سنة، إذ ينص على عقوبات تصل لـ الحبس سنة و الغرامة حتى 200 ألف جنيه.

عقوبات قانون حظر زواج الأطفال في مصر

وأضافت المصادر أن القانون الجديد الذي أعدته الحكومة «قانون حظر زواج الأطفال في مصر»، والخاص بتجريم زواج الأطفال أقل من 18 سنة، ينص على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة والغرامة من 50 جنيها إلى 200 ألف جنيه لكل من زوّج طفل تحت 18 سنة ذكر أو أنثى، كما تشمل العقوبات كل مأذون لم يبلغ جهات التحقيق في حالة طلب توثيق عقد زواج لأقل من 18 عاما.

وأشارت المصادر إلي أن قانون حظر زواج الأطفال في مصر، ينص أيضا على السماح بتقديم طلب إلي محكمة الأسرة من أجل توفيق عقد الزواج، وذلك إذا وقع العقد بالفعل لمن هم أقل من 18 عاما، ذكر أو أنثى شرط أن يكون ترتب عليه حمل.

تغليظ عقوبة زواج القاصرات

يذكر أن النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب قدمت مشروع قانون حظر زواج الأطفال في مصر، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.