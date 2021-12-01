والدة المهندس ضحية الصيدلي تروي كواليس مقتله: قطعوه زي الفرخة «فيديو»

قضية أخرى في عدّاد سلسال الدم الذي لم يتوقف بسبب خلافات الجيرة، وذهب ضحيتها رب أسرة في الأربعين من عمره، إثر تلقيه طعنات نافذة في أنحاء جسده على يد جيرانه، نتيجة مشادات تطورت بينها إلى اقتحام منزله والقضاء عليه.

المجني عليه «باسم.م» صاحب الـ40 عامًا، كان يعمل مهندسًا في إحدى شركات الاتصالات، بمنطقة الزاوية الحمراء، وكان يرافق والدته بعد وفاة أبيه، لكنه انتقل وقرر العيش في منطقة شبرا مصر بعد زواجه منذ عشر سنوات، ولم يكن يتخيل أن الاستقرار بعيدًا عن والدته سيأتي عليه بكل ما حدث.

بداية الواقعة

ففي ساعة متأخرة من إحدى ليالي شهر أغسطس الماضي، وصلت خلافات الجيرة التي دامت على مدار 7 سنوات، إلى طريق مسدود، وانتهت بإقدام الجناة على اقتحام شقة جارهم والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء من خلال توجيه عدة طعنات متفرقة للمجني عليه، ليسقط جثة هامدة وسط صراخ أفراد أسرته، وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين 15 يومًا في القضية.

«قطعوه زي الفرخة»

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع والدة المجني عليه، بدت عليها علامات الحزن لفقد نجلها، وروت تفاصيل الحادث، قائلةً إن نجلها أثناء تواجده بمسكنه قام أحد الأشخاص، ويدعى «وليد» بمحاولة استفزازه أكثر من مرة وكان آخرهم بقيام المتهم بطلب دليفري وإعطائهم عنوان الشقة الخاصة بالضحية أكثر من مرة في أوقات متأخرة من الليل، وقام نجلي بالتحدث مع المتهم، وحدثت بينهم مشادات كلامية وقام أحد الجيران بالتدخل وفض المشاجرة بينهم معقبةً: «كانوا مكرهينوا في عيشته ومبيتين النية أنهم يموتوه».

https://www.facebook.com/watch/?v=587091455890341

المتهمين كسروا الباب

وأضافت والدة المجني عليه، خلال حديثها في الفيديو، أن المتهم وأقاربه، اقتحموا الشقة وكسروا الباب وقطّعوا جسد نجلي بطعنات متفرقة: معبّرةً: «الدم كان مغرق الشقة كلها، وزوجته وطفله دخلوا في حالة انهيار من الخوف، وقفلوا على نفسهم حجرة النوم خوفًا من أن المتهمين يعتدوا عليهم».

جلسة صلح ودفع فدية

وقالت إن أسرة المتهمين حاولت التواصل مع شقيقي للتنسيق بجلسة صلح، ودفع فدية للمجني عليه، ولكن شقيقي رفض، وطالبت بالقصاص العادل من المتهمين، الذين سرقوا حياة نجلها الوحيد، وأتمّت: «أنا الآن وحيدة لم أجد من يحنوا عليّ بعد مقتل نجلي».