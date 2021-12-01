تفاصيل مقتل «مهندس شبرا» على يد جاره وأشقائه: «بيطلب دليفري في نص الليل»

فقد مهندس شاب حياته، بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، إثر تلقيه طعنات نافذة على يد جاره وأشقائه، في ساعة متأخرة من الليل، بسبب خلافات الجيرة التي دامت على مدار 7 سنوات، وانتهت بإقدم الجناة على اقتحام شقة جارهم والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء من خلال توجيه عدة طعنات متفرقة للمجني عليه فسقط جثة هامدة وسط صراخ أفراد أسرته.

«باسم .م»، 40 عامًا، يعمل مهندسًا بإحدى شركات الاتصالات ويقيم بشارع أحمد خليل بدائرة قسم شبرا مصر، لم يتوقع أنه سيفقد حياته على خلفية نشوب مشاجرة بينه وبين جاره، بسبب اعتياد المهندس على طلب أطعمة «دليفري»، في ساعة متأخرة من الليل وإزعاج سكان العقار.

المهندس ضحية جاره

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، أفاد بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شبرا، بين المجني عليه و3 أشخاص من جيرانه، انتهت بطعنه بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة الشاب غارقا في دمائه بمسكنه الكائن بدائرة القسم، وتم نقله إلى المشرحة لتوقيع الصفة التشريحية على جثمانه.

الدليفري السبب

و بدأت الأجهزة الأمنية فحص كاميرات المراقبة وسؤال أسرة المجني عليه، للوقوف على أسباب الجريمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه وأشقائه، بسبب خلافات الجيرة التي دامت 7 سنوات، حيث هاجم الجناة مسكن المهندس وطعنوه عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى سقط جثة هامدة.

ضبط وإحضار المتهم الثالث

وشكل فريق بحث، لضبط الجناة، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على متهمين، وجار البحث عن المتهم الثالث، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات فأمرت بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث، كما طلبت من ضباط المباحث سرعة التحريات بشأن الواقعة.