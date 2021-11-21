3 طعنات تنهي حياة سائق في المرج: كانوا عايزين يسرقوه «فيديو»

داخل مجرى مائي يمر بأحد شوارع منطقة الخصوص، لا أحد يتوقع أن تكون داخلها جثة لشاب، فمرت الساعات على الجريمة ولم يشعر أحد حتى شرع الأهل في البحث عن الابن، فعثروا على جثته داخل المصرف، حالة من الصدمة سيطرت على الأسرة التي تعتمد على القتيل في توفير نفقات حياتهم، كونه عائل والديه، لكن للقدر رأيا آخر، فكتب نهايته على يد عاطلين، طلبا منه توصيله لمكان ما، لكنهما عاجلاه بطعنات أودت بحياته، لسرقة التوك توك.

الجثة داخل مصرف مياه

عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد وآثار تعذيب وضرب، كان هذا حال جثة المجني عليه التي كانت ملقاة داخل مصرف المياه حتى رآه أحد المارة الذي اشتبه في وجود شيء غريب يشبه جسم الإنسان حتى أيقن أنها جثة أحد الأشخاص، وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى هناك، وتعرفت عليه، وحددت هويته.

«وصَّلنا يا أسطى»

كان يسير بـ«التوك توك» الخاص به ليلاً، مساء أول أمس، ليبحث عن رزقه بعدما خرج من منزله مودعاً أسرته بشكل مبالغ فيه على غير العادة، فكان معتاداً على العمل بمركبته ليلاً، نظراً لعمله في مجال آخر صباحاً حتى يستطع الإنفاق على نفسه ومساعدة أسرته، ولكنه فوجئ بـشخصين استوقفاه واستقلا معه التوك توك قاصدين وجهة معينة، فوافق على الفور معتقداً أنه رزق له ولا يعلم أن القدر كتب نهايته على يدهما.

طريق مختصر

وصف المتهمان للمجني عليه، طريقا آخر بزعم أنه أسرع وأكثر اختصاراً من الطرق الأخرى المعروفة فسلكه، وما إن وجد المتهمان أن الجو هادئ ولا يوجد أحد يمر في المكان حتى أجهزا عليه، وسددا له طعنات بـ«سكين» في أماكن متفرقة من جسده حتى أصبح جثة هامدة ونقلا جثته حتى مصرف المياه القريب من المكان وألقياه داخله وسرقا التوك توك الخاص به ولاذا بالفرار.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى في وقت سابق، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل أحد المصارف الفرعية في منطقة الخصوص بالقليوبية وبها عدة طعنات متفرقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان تم التوصل إلى هوية المتهمين.

حبس المتهمين

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التوك توك وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحبست المتهمين على ذمة التحقيقات، كما جدد قاضي المعارضات حبسهما على ذمة القضية، لمدة 15 يومًا.