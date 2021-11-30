وزير الآثار يشارك بالدورة 114 لـ«تنفيذي منظمة السياحة العالمية» بمدريد

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، فور وصوله اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ(24) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، التي تستضيفها العاصمة الإسبانية، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر.

منظمة السياحة العالمية

وشهدت الجلسة، حضور وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول وأعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

استعراض مستجدات السياحة

وجرى استعراض أنشطة المنظمة عن الفترة السابقة، وبرنامج عمل المنظمة للعام 2022/2023، وبحث أوضاع صناعة السياحة بالنسبة للمستجدات الراهنة في القطاع السياحي ومستقبل صناعة السياحة.