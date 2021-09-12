وفاة أحد أقدم مرشدي السياحة الروسية في شرم الشيخ متأثرا بكورونا

توفي تامر العسال، أحد أقدم المرشدين السياحيين في شرم الشيخ، صباح اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الراحل من مواليد 1977 من محافظة الدقهلية مدينة المنصورة، يعمل في مجال الإرشاد السياحي.

بدوره، قال هشام محيي، نقيب المرشدين السياحيين في جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الراحل تعرض للإصابة بفيروس كورونا وجرى نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي منذ 10 أيام وساءت حالته الصحية نتيجة هجوم الفيروس على الجهاز التنفسي ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العزل بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأضاف أن عددا كبيرا من زملاء الراحل قرروا إقامة صلاة الجنازة على الفقيد قبل وداعه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة المنصورة، حيث سيدفن الراحل في محل إقامته بمحافظة الدقهلية.

نقيب المرشدين: كان حسن الخلق وعمل 20 عاما في السياحة وأجاد 3 لغات أجنبية

وقال نقيب المرشدين إن الفقيد كان دمث الخلق وعمل فترة 20 عاما في محافظة جنوب سيناء كمرشد سياحي في كبرى الشركات، مؤكدا أنه كان يجيد 3 لغات هي الروسية، الإيطالية، الإنجليزية، مؤكدا أنه توفي وهو يعمل في أحد أكبر شركات السياحة في شرم الشيخ.

وناشد النقيب شركات السياحة بضرورة الاهتمام بالمرشد وأن يتم صرف تعويضات له مثل السائح حالة الوفاة أو تعرضه لإصابة تمنعه عن العامل، لأنه من غير المعقول أن يكون السائح مؤمَّنا عليه والمرشد الذي يعتبر الدليل لا يؤمَّن عليه، وقال إن جنوب سيناء بها نحو 750 مرشدا سياحيا حياتهم ومستقبلهم مرهونان بالسياحة ولا تقوم بعض الشركات بدورها المنوط تجاه المرشد السياحي.

وأضاف أن هناك اتصالات حاليا تجري مع وزارة السياحة وبعض الجهات لصرف مبالغ مالية للزميل الراحل، وهناك اتصال جرى مع النقابة في القاهرة لتقديم مساعدات لأسرته، وشركة السياحة التي عمل بها الراحل سوف تقدم دعم للأسرة.

ونعى عدد كبير من المرشدين زميلهم الذي توفي داخل العزل بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وقالوا إنه نموذج للمرشد المصري الذي عشق بلده ولم يترك شرم الشيخ نهائيا بالرغم من العروض التي كانت تأتيه للعمل في شركات خارج مصر.

وشارك المئات من أهالي مدينة شرم الشيخ في صلاة الجنازة التي أقيمت قبل نقل الجثمان إلى مثواه الأخير.