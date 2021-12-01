فتح باب التقديم لتسكين الطالبات بمدن جامعة الأقصر حتى 7 ديسمبر

أعلنت العامة للمدن الجامعية في جامعة الأقصر؛ فتح باب التقدم لجميع الطالبات للسكن بمدن الجامعة، وذلك اعتبارًا من أول ديسمبر الجاري، وحتى يوم 7 من نفس الشهر.

التقديم إلكتروني للطالبات فقط

وأوضحت إدارة المدن أنه يتم تلقي طلبات التسكين عبر الموقع الإلكتروني «نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية»، حيث أتيح للطالبات التسجيل على الموقع، خلال فترة تستغرق أسبوعًا، مشيرة إلى أن الأماكن الشاغرة حاليًا بمدن الطالبات فقط، وأن مدن الطلاب كاملة العدد.

تسكين الطلاب بكل الأماكن الشاغرة

يشار إلى أنه تم مناقشة أوضاع التسكين، للعام الدراسي الجديد 2022/2021، من جانب أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، خلال منتصف نوفمبر الماضي.

وأكد أعضاء المجلس، تسكين الطلبة بكل الأماكن الشاغرة، كما وافق المجلس على قبول الطلبات المقدمة للطالبات للسكن بالمدن الجامعية.

فيما شدد رئيس الجامعة على توفير المناخ التعليمي للدارسين، وتهيئة البيئة المناسبة للتحصيل الدراسي لأبناء الجامعة، والتسهيل على الطالبات في إنهاء إجراءات التسكين.