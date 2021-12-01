بالأسماء.. نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة الأقصر

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب، اليوم الأربعاء، نتائج انتخابات اتحاد الكليات بجامعة الأقصر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة.

نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الأقصر

وأسفرت نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، عن الآتي:

فوز أحمد مجدي جامع محمد رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، وعبدالله حسين محمد رياض نائبا، وسامح مصطفى عديسي صالح محمود، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الطب، ومحمد ممدوح فتحي أحمد نائبًا، ومحمد خلاف إبراهيم حسن إبراهيم، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة، وأميرة صابر أحمد عبدالعزيز نائبا، ولؤي محمود حسين علي، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية السياحة والفنادق، وأمل وفقي محمد محمود نائبًا، والحسين عادل عبدالحميد رضوان، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الألسن، وعبدالعال حمدي محمد محمد نائبًا، والحسن أحمد محمد رئيسا لاتحاد طلاب كلية الآثار، وزياد محمد عبدالسلام نائبًا.

وكان قد تقدم 146 طالبًا للانتخابات الطلابية على مستوى الجامعة، وتختتم غدا الخميس، الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب اتحاد الجامعة، وانتخاب الأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان الاتحاد وعددهم 2 لكل لجنة بإجمالي 14.